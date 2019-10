Royaltyfan Willy laat gigantische verjaardagstaart maken voor prinses Elisabeth

Verzamelaar Willy Van Den Brande (80) uit Hamme organiseert dit weekend een grote tentoonstelling over het koningshuis. "Het begon allemaal toen ik naar het verlovingsfeest ben gegaan van het koningspaar in 1998", vertelt Willy trots. "Voor die tijd was ik nog niet zo'n grote fan, maar vanaf dat moment ben ik alles beginnen te verzamelen." Zijn collectie telt intussen meer dan 200 stuks.