Tientallen treinreizigers moeten rechtstaan omdat conducteur wagon sluit om eigen spullen weg te zetten

Normaal gezien is er altijd plaats voorzien in de trein voor de spullen van het treinpersoneel, maar dat was nu niet het geval. Daarom sloot de treinbegeleider een volledige wagon, goed voor zo'n 80 zitplaatsen.



"Kan echt niet", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Het kan echt niet zijn dat onze reizigers de dupe worden van een probleem met de samenstelling van de trein. Daarom willen we ons verontschuldigen bij de betrokken reizigers. Wij gaan ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt."