Vijf verdachten opgepakt na 39 doden in koelcontainer, Noord-Ierse chauffeur is beschuldigd van doodslag

De Britse omroep BBC had ook contact met andere Vietnamezen die vrezen dat een familielid van hen in de koelwagen zat. En een Vietnamese man kreeg dinsdagochtend een laatste berichtje van z'n zus die zei dat ze in België was en in een container zou stappen. Ze zou haar telefoon uitzetten om niet ontdekt te worden, liet ze nog weten.

De timing van de sms'jes lijkt, aldus nog de BBC, uit te wijzen dat de Vietnamezen al in België in de container zijn gestapt. Het laatste bericht dateert van 23u30 onze tijd, dat is twee uur voor de container vanuit Zeebrugge aankwam op de Purfleet-terminal in Essex.