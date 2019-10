Van "flashmob" tot het indrukwekkende "land kan op me rekenen": de 18e verjaardag van prinses Elisabeth in 8 video's

Kroonprinses Elisabeth is vandaag 18 geworden en het land werd getrakteerd op een ceremonie die live op tv werd uitgezonden. Vanaf vandaag kan Elisabeth dan ook - in theorie - koning Filip opvolgen. Ze leverde een indrukwekkende toespraak in de drie landstalen. Filip moedigde geëmotioneerd zijn oudste dochter aan alle kansen te grijpen die het leven haar te bieden heeft. De plichtsbewuste Elisabeth gelooft alvast rotsvast in de toekomst. We bundelden voor u de 8 hoogtepunten van de viering op het paleis, van een "flashmob" over een Grootlint tot een "happy birthday" van Blanche.