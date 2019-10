Tegelijk groen voor alle fietsers en voetgangers op kruispunten? In Antwerpen is proefproject al afgevoerd

"Tot nu toe gingen we ervan uit dat vierkant groen betekende dat iedereen die op het fietspad is, ook groen licht heeft", zegt Kennis. "Maar in de nieuwe wegcode is een onduidelijkheid geslopen. Vierkant groen geldt alleen voor fietsers. En dus niet voor speed pedelecs of bromfietsers klasse A."



Wanneer het fietslicht op vierkant groen springt, zouden de speed pedelecs en bromfietsers dus eigenlijk moeten blijven staan. "Dat is natuurlijk lastig", zegt Kennis, "want iedereen staat samen te wachten. Ook als er een ongeval gebeurt, zorgt dat voor problemen."

De stad hoopt dat de wegcode aangepast kan worden zodat vierkant groen opnieuw mogelijk wordt.