Vlaamse regering schrapt premie voor elektrische wagens, sectororganisaties: "Nefast voor vergroening wagenpark" 

Al moet gezegd: de premie geldt - op enkele uitzonderingen na - enkel voor particulieren en vzw's (dus niet voor bedrijven). Elektrische auto's worden slechts in een minderheid van de gevallen door particulieren gekocht. Als we daar kijken naar het aantal ingeschreven nieuwe elektrische auto's komen we uit op 520 in 2018, waarvan dus toch zo'n 80 procent een premie toegekend kreeg.