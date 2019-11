Gemeenten windturbines laten vergunnen: een vergiftigd geschenk of niet?

Dat lijkt goed, maar niet alle landen hanteren dezelfde norm. Zo werken de Duitsers nog altijd met afstanden: de turbines moeten minstens één kilometer van woningen staan. Critici vragen zich dan ook af of het kleine Vlaanderen bewust van de afstandsnorm is afgeweken. Als je de Duitse norm zou toepassen, worden in Vlaanderen inderdaad heel wat windmolen­projecten gehypothekeerd.

Bovendien stellen sommige actiecomités ook dat er helemaal geen normen zijn opgelegd voor de heel laagfrequente geluiden. Die normen zijn er inderdaad niet. Dat is ook niet nodig, want uit talloze wetenschappelijke studies blijkt dat de mens gewoon niet in staat is die laagfrequente geluiden te horen. Maar tegenstanders van windturbines komen met studies waaruit zou moeten blijken dat dat wel degelijk het geval is. Mensen kunnen effectief psychische en fysieke schade ondervinden van de bijna-onhoorbare laagfrequente bromtonen van de windturbines, benadrukken ze.