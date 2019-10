Uitzonderlijke ontdekking in Brugge: vloer van 600 jaar oud gevonden in hart van de stad

Het gebeurt zelden dat zo'n goed bewaarde vloer over zo'n grote oppervlakte wordt gevonden. Bovendien zijn de tegels gevonden in een magazijn en niet in een kerk of een abdij. Archeoloog Maarten Bracke: "Het uitzonderlijke is dat het gaat om een vloer van 600 jaar geleden die behoorlijk intact is gebleven. Er zitten ook gedecoreerde tegels tussen. Dat wijst echt op rijke bewoners van toen."

In het magazijn komt een supermarkt. De vloer zal wel worden bewaard. Om hem af te schermen komt er een speciale folie met zand.