Voorakkoord in de bewakingssector: geen stakingsacties in de herfstvakantie

In de bewakingssector hebben vakbonden en werkgevers een voorakkoord bereikt. Er komen dus geen acties in de herfstvakantie. De bonden hadden met acties gedreigd, toen de gesprekken in het slop zaten over de sociale onvrede in de sector. Dinsdag hadden acties van bewakingsagenten nog tot hinder geleid op de luchthaven van Zaventem.