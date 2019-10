Herbekijk: ceremonie voor de 18e verjaardag van kroonprinses Elisabeth

Kroonprinses Elisabeth wordt vandaag 18 jaar. Dat is gevierd in het Paleis in Brussel met onder meer toespraken van haarzelf, van koning Filip en van vijf leeftijdsgenoten. Op het podium stonden twee Koningin-Elisabethfinalisten, de Koninklijke Balletschool Antwerpen, en zangeres Blanche. Herbekijk de hele ceremonie hieronder.