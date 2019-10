Wie op Instagram wil scoren, durft al eens een stapje te ver te gaan…

5. Het Russische fotomodel Veronica Rocheva ging in juni graag uit de kleren in Pripjat, een spookstad in Oekraïne die ten gevolge van de kernramp in Tsjernobyl in 1986 volledig ontruimd werd. Door de Amerikaans-Britse miniserie "Chernobyl" was de interesse voor deze rampplaats plots 'a place to be' voor veel Instagrammers. "Maar er stierven hier veel mensen op een afschuwelijke manier", reageerden velen, "Blijf daar uit respect dus weg!"

Rocheva liet later weten "verbaasd te zijn over alle kritiek" en voegde eraan toe, om de gemoederen ietwat te bedaren, dat de foto’s niet in Pripjat, maar 4.000 kilometer verder nabij een verlaten gebouw in Novosibirsk gemaakt waren. Nochtans wijzigde ze haar oorspronkelijke Instagrampost niet.