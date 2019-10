"Ziet deze vrouw wél het licht, in tegenstelling tot die bakkeleiende mannen?"

De vrouw in kwestie bleek de 25-jarige Charli Huddleston te zijn, woordvoerster van de Republikeinse politicus Jim Jordan. Op nieuwswebsites MarketWatch en Buzzfeed News stond ze even stil bij haar tijdelijke roem: "Ik zie er tenminste goed uit. Al kan dat ook de verdienste zijn van Brodey, die de foto genomen heeft. Op het moment zelf had ik er geen idee van dat er een foto gemaakt was. Dat werd me pas duidelijk toen vrienden me begonnen te bellen, met de mededeling dat ik blijkbaar plots een 'celebrity' was."

"Toegegeven, dat dit viraal gegaan is, doet me blozen. Ook al is het prettig opnieuw iets van vrienden te horen die ik al lang uit het oog verloren was. Ja, dat is toch wel leuk. Maar de aandacht die ik nu hiervoor krijg, nee, dat hoeft eigenlijk niet voor mij. Ik ben hier gewoon een van de velen die dagelijks hun job zo goed mogelijk proberen te doen."

"Ik was op zoek naar Jim, omdat hij op het podium verwacht werd. Ik wist dat hij niet in de menigte beneden mij was, omdat hij een samenkomst met een aantal leerlingen uit de middelbare school begeleidde. Want ook al was er veel gaande, dat betekent niet dat het gewone werk niet doorgaat. Dus was het voor mij niet anders dan van de ene plek naar de andere te rennen om alles in orde te brengen. Ondanks alles wat er gaande was, was dit eigenlijk een doodgewone werkdag."

"Voor mij mag deze aandacht zo snel mogelijk weer wegdeemsteren", aldus Huddleston nog.