Bisschoppensynode wil priesterwijding getrouwde mannen in speciale gevallen

Volgens het slotdocument van de bisschoppensynode in Rome hebben enkele bisschoppen voorgesteld het wijden tot priester van getrouwde mannen op "universeel" niveau aan te snijden. Uitdrukkelijk is wel gesteld dat een afschaffing van het duizend jaar oude celibaat niet aan de orde is. De bisschoppen hebben zich wel uitgesproken voor het wijden van getrouwde mannen in bepaalde regio's, zoals in het Amazonegebied.