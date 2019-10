Boyan Slat (Ocean Cleanup) wil nu ook plastic uit rivieren halen

"We weten dat 80 procent van het afval in de wereldzeeën afkomstig is van 1.000 rivieren", licht Slat toe. "Onze ambitie is om over 5 jaar zo veel mogelijk Interceptors op die rivieren te hebben. Zo kunnen we de belangrijkste bron van het plastic in zee afsluiten. En kunnen we ons op zee concentreren op het plastic dat er al is. Met de 2 wapens die we nu hebben (de plasticvanger op zee en de Interceptor, red.), moet het mogelijk zijn de strijd tegen het plastic te winnen."