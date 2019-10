Vrouwen halen uit naar "olifant-in-zaal" Harvey Weinstein en worden buitengezet: bar eist respect voor iedereen

Comédienne Amber Rollo was de derde vrouw die Weinstein bewust aansprak in de bar. Ze was furieus en noemde hem een fucking monster dat beter kon vertrekken. Rollo werd nadien door een vrouw aan de tafel van Weinstein voorzichtig naar buiten begeleid.



De eigenaars van de bar stuurden ook een bericht de wereld in waarin ze stellen dat het om een privé-event ging met een gastenlijst die de klant zelf bepaalt. Ze zouden - na verschillende waarschuwingen - één iemand vriendelijk verzocht hebben het pand te verlaten. "We willen een omgeving creëren waarin iedereen zich welkom voelt. We willen verzekeren dat alle gasten gelijk worden behandeld en met hetzelfde respect. In die zin namen we een beslissing zodat het event kon doorgaan", klinkt het.



De organisator van het event zelf, Actors Hour, ontkende op Instagram dat Weinstein was uitgenodigd. Maar de reacties op Instagram spraken dat tegen, één iemand beweerde dat hij Weinstein al had gezien op andere events van Actors Hour. Die post is intussen niet meer terug te vinden.