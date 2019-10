In The Bronx, in New York, heeft de "Joker"-gekte toegeslagen. Een massa toeristen trekt er naar de trappen bij de 167e straat. Daar werd een memorabele scène gefilmd uit de kaskraker. Fans proberen op de trappen de dans van "Joker" te imiteren. Onze VS-correspondent Björn Soenens ging een kijkje nemen.