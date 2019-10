Op 18 april 2018 kwamen burgers in verschillende steden in Nicaragua op straat tegen hervormingen van de overheid. Duizenden burgers wilden hun stem laten horen. Maar ze werden hardhandig van antwoord gediend. Bij het neerslaan vielen tientallen doden en werden honderden mensen opgepakt. Nomaden Lisanne Corijn en Bram Van Roy gingen in Nicaragua op zoek naar verborgen verzet van vrouwen.