Microsoft haalt miljardendeal van het Amerikaanse ministerie van Defensie binnen

Microsoft heeft een miljardendeal gesloten met de Amerikaanse overheid. Het contract ter waarde van 10 miljard dollar (9 miljard euro) loopt tot 2029.

Het project moet ervoor zorgen dat het Pentagon een nieuwe cloud gebruikt. De cloud moet ervoor zorgen dat de systemen sneller worden en er meer informatie opgeslagen kan worden.

Verschillende grote technologiebedrijven hebben meegedongen naar de lucratieve overheidsopdracht. Onder meer Amazon, Oracle en IBM wilden de order graag binnenhalen.

De beslissing om met Microsoft in zee te gaan, is een grote opdoffer voor Amazon van Jeff Bezos. Bezos is ook eigenaar van The Washington Post, een krant die kritisch is voor president Donald Trump. Trump beschuldigde de redactie van de krant al verschillende keren. Hij omschrijft de journalisten als lobbyisten van Amazon.