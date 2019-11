Pompoenverkoop neemt fors toe en dat komt niet (alleen) door Halloween

BelOrta is de grootste groenteveiling van het land en beheert onder meer de veiling van Sint-Katelijne-Waver. De tweede grootste speler is de Reo Veiling in Roeselare, al worden bij BelOrta wel het meeste pompoenen verhandeld. Bij beide groenteveilingen merken ze dat de interesse in de oranje groente de laatste jaren fors is toegenomen.