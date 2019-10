Grootste betoging in 30 jaar in Chili. President Sebastián Pinera: "Betogers, ik heb de boodschap begrepen”

De grootste betoging was gisteravond en vannacht. De politie telde 820.000 betogers. De gouverneur van de regio Santiago Karla Rubilar had het over meer dan een miljoen betogers "in Santiago en de rest van het land". De betogers eisen meer sociale rechtvaardigheid. Ook de roep om het aftreden van de president klinkt steeds luider.

Het dreigde opnieuw fors uit de hand te lopen, toen een deel van de betogers richting parlement trok. De politie kon een bestorming voorkomen, al werden er wel parlementsleden geëvacueerd.



In een korte boodschap via twitter liet president Sebastián Piñera weten dat hij de boodschap begrepen heeft. Maar concrete nieuwe maatregelen vermeldde hij niet. "Met eenheid en de hulp van God zullen we het pad bewandelen naar een beter Chili voor iedereen", zo tweette de president. Piñera prees wel de manier waarop er gedemonstreerd werd, namelijk dat dit vooral rustig en vreedzaam was verlopen.

Nochtans zijn er veel klachten over buitensporig optreden van onder meer de politie. De Verenigde Naties (VN) lieten weten dat het een team naar Chili stuurt om te kijken of er schendingen van de mensenrechten zijn.

Piñera deed eerder al toegevingen om het protest te bedaren. Zo kondigde hij eergisteren een heel pakket sociale maatregelen aan, maar de betogers vinden ze onvoldoende en eisen structurele hervormingen.