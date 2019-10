Presidentsverkiezingen in Argentinië: de strijd lijkt bij voorbaat gestreden 

De armoede is gestegen tot 35 procent van de bevolking. 3,5 miljoen Argentijnen is dakloos. In een land dat wereldberoemd is om z’n graan en vlees, is honger weer dagelijkse kost. Onder druk van de straat heeft de regering in september zelfs de voedselnoodtoestand uitgeroepen: de overheid heft voorlopig geen BTW meer op basisvoedsel. "Dankzij de sterke sociale bewegingen in Argentinië is de situatie nog niet ontploft zoals in buurland Chili", zeggen analisten.