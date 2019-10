Rechtstreekse treinverbinding tussen China en Luik brengt internetaankopen naar Europa

In eerste instantie zal de verbinding tussen Yiwu en Luik wekelijks plaatsvinden. Ze passeert via Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland. Ook andere Europese steden, zoals het Duitse Duisburg en het Nederlandse Tilburg, hebben een treinverbinding met China. Luik heeft echter een streepje voor vanwege de vele mogelijkheden die de nabijgelegen luchthaven van Bierset met zich meebrengt.

"Men kan 100 ton aan handelswaren vervoeren per vliegtuig en 800 ton per trein. Deze complementariteit waarover de stad Luik beschikt is erg aantrekkelijk", zegt Michel Kempeneers, directeur Overseas Export van het Waals exportagentschap Awex. De aankomst van dergelijke treinen laat bovendien toe om jobs te creëren in de logistieke sector. Voor de overlading is een intensiever beheer van de stocks nodig, waarvoor extra mankrachten nodig zijn, aldus Kempeneers.

Er komen nu in Luik drie treinen per week aan vanuit China: sinds ongeveer een jaar arriveren er al twee per week vanuit Zhengzhou.