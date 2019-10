Roamende Russische arenden blijken dure vogels voor wetenschappers

Steppearenden broeden vanaf Roemenië oostwaarts in de Zuid-Russische en Centraal-Aziatische steppes tot in Mongolië. De Europese en Centraal-Aziatische populatie overwintert in Zuid-Afrika, de vogels uit het oostelijk deel van het broedgebied trekken naar India en Pakistan.

Een van de roofvogels, een vrouwtje dat de onderzoekers Min genoemd hebben, was op het einde van de zomer vertrokken vanuit Siberië voor haar trek naar het zuiden, maar de reis liep niet zoals de ornithologen verwacht hadden, schreef ornithologe Elena Schneider van het Russische Netwerk voor de studie en de bescherming van de roofvogels op de berichtensite Telegram.

Samen met 13 andere steppearenden had Min een gps-tracker gekregen met een simkaart die regelmatig sms'en verstuurde met haar locatie, zodat de onderzoekers hun trek nauwkeurig konden volgen. Een aantal van de vogels met een tracker keerde echter niet terug naar Siberië, maar landde in het begin van deze zomer in Kazachstan, waar ze de hele zomer doorbrachten in een gebied zonder gsm-dekking. Daardoor konden de trackers geen sms'jes versturen en werden die opgeslagen.

Vervolgens trokken de vogels naar Iran, waar er wel een gsm-signaal was, en waar hun simkaarten de opgespaarde sms'jes dan ook begonnen te versturen. Dat gebeurde echter via een Iraanse gsm-operator en dus aan roamingtarief, zodat de honderden sms'jes tot 25 keer meer kosten dan in Rusland of Kazachstan.

Die onverwachte uitgaven putten al snel heel het budget van het project uit, zodat de ornithologen verplicht waren een lening te nemen om hun trackingsysteem te blijven financieren. Ze zetten daarop een crowdfunding op, 'Vul de gsm van de arend aan', en volgens een van de ornithologen hebben vogelliefhebbers al genoeg gedoneerd om het project alvast tot het einde van het jaar te financieren.

De ornithologen volgen de trek van de steppearenden om potentiële gevaren te ontdekken. De populatie heeft een snelle terugval gekend doordat er meer en meer aan landbouw gedaan wordt in hun leefgebied, en windturbines vormen ook een gevaar voor steppearenden, volgens Bird Life International. Bovendien blijken de vogels, die zelf wel jagen op kleine zoogdieren en vogels maar toch vooral aas eten, net zoals sommige Indiase gieren gevoelig voor de ontstekingsremmer diclofenac die in de veeartsenij wordt gebruikt.

Bron: Agence France-Presse.