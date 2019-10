Sophie Wilmès (MR) wordt nieuwe premier in lopende zaken: "Alles aan doen om de stabiliteit te verzekeren"

In september 2005 werd Wilmès economisch en financieel adviseur bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Een job die ze opgaf om in 2007 schepen te worden in Sint-Genesius-Rode. De legislatuur voordien was ze al gemeenteraadslid in Ukkel. Ze zat ook kort in de provincieraad van Vlaams-Brabant voor ze Kamerlid werd. In 2013 werd ze voorzitter van de MR-afdeling in de Brusselse rand.

Een jaar later maakte ze haar intrede in de Kamer, als opvolgster van vicepremier Didier Reynders. Daar zetelde ze in de Kamercommissie Financiën en Begroting. In september 2015 stootte ze door tot in de federale regering, waar ze Hervé Jamar verving. Na het vertrek van de N-VA uit de regering, kreeg ze er de bevoegdheden Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid bij. Na de verkiezingen van 26 mei raakte ze opnieuw verkozen in de Kamer. De liberale politica heeft vier kinderen en is getrouwd met een Australiër.