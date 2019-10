Studie plaatst ernstige vraagtekens bij afvangen van CO2

"Er zijn allerlei scenario's ontwikkeld die vertrekken vanuit de veronderstelling dat het afvangen van CO2 daadwerkelijk leidt tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheden CO2. Uit dit onderzoek blijkt echter dat het slechts een kleine fractie van de CO2-uitstoot wegneemt, en meestal de luchtvervuiling doet toenemen", zei professor civiele en milieutechniek Mark Z. Jacobson van de Amerikaanse Stanford University.

"Zelfs als je afvangapparatuur een opvang van 100 procent haalt, is het nog steeds slechter, gezien vanuit het perspectief van de sociale kosten, dan een kolen- of gascentrale voor elektriciteit te vervangen door een windmolenpark, omdat het afvangen van CO2 nooit de luchtvervuiling vermindert en altijd kosten met zich meebrengt voor de afvangapparatuur. Wind die fossiele brandstoffen vervangt, vermindert de luchtvervuiling en heeft nooit kosten voor de afvanginstallatie", zei Jacobson die ook senior fellow is - een vooraanstaand lid - van het Stanford Woods Institute for the Environment.

Jacobson onderzocht de openbare gegevens van een elektrische kolencentrale met CO2-afvang en van een installatie die direct CO2 uit de lucht haalt. In beide gevallen draaien de installaties om het CO2 af te vangen op elektriciteit die opgewekt wordt met aardgas. Hij berekende de netto vermindering van CO2 en de totale kosten van het proces om het CO2 af te vangen in beide gevallen, en hield daarbij rekening met de elektriciteit die nodig is om de afvangapparatuur te laten draaien, de uitstoot van de verbranding en de stroomopwaartse emissies van die elektriciteit, en, in het geval van de kolencentrale, de stroomopwaartse emissies van de centrale.

Stroomopwaartse emissies zijn de gassen die uitgestoten worden bij het ontginnen en vervoeren van brandstoffen zoals kolen of aardgas, en ook de emissies van lekken en het verbranden worden erbij gerekend.

Algemene schattingen voor de technologieën voor het afvangen van CO2 - die enkel kijken naar het CO2 dat afgevangen wordt bij de energieproductie bij de centrale op fossiele brandstof zelf en niet naar de stroomopwaartse emissies - zeggen dat 85 tot 90 procent van de CO2-uitstoot kan afgevangen worden. Eens Jacobson al de emissies berekend had die verbonden waren aan deze beide installaties die zouden kunnen bijdragen aan de opwarming van de aarde, zette hij die om in de overeenkomstige hoeveelheid CO2 om zijn gegevens te vergelijken met de standaard schattingen. Hij ontdekte dat in de beide gevallen de installaties slechts het equivalent van 10 tot 11 procent afvingen van de emissies die ze voortbrachten, gemiddeld over 20 jaar.

Het onderzoek keek ook naar de sociale kosten van het afvangen van CO2 - onder meer luchtvervuiling, mogelijke gezondheidsproblemen, de economische kosten en de totale bijdrage tot de klimaatverandering - en hij kwam tot het besluit dat die sociale kosten altijd even hoog of zelfs hoger liggen dan wanneer men een centrale op fossiele brandstoffen laat draaien zonder het afvangen van CO2, en dat ze hoger liggen dan wanneer men geen CO2 uit de lucht haalt.

Zelfs als de afvanginstallatie door hernieuwbare elektriciteit wordt aangedreven, kwam Jacobson tot de conclusie dat het, vanuit het perspectief van de sociale kosten, altijd beter is de hernieuwbare elektriciteit te gebruiken om elektriciteit opgewekt met kolen of aardgas te vervangen of niets te doen, dan het CO2 af te vangen.

Gelet op deze analyse stelt Jacobson dat de beste oplossing is om zich te concentreren op hernieuwbare opties, zoals windkracht of zonne-energie, om fossiele brandstoffen te vervangen, en niet op het afvangen van CO2.