"Vacatures in thuiszorg en poetshulp geraken niet ingevuld"

Het probleem is nijpend en dringend. De alarmbel weerklinkt bij de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: 'Door het tekort aan personeel stijgt de werkdruk. Ook het aanbod komt dan in het gedrang, dat er nog eens bovenop. Een groot probleem. Zeker als je weet dat de nood aan thuiszorg in de toekomst alleen maar zal stijgen", meent Nathalie Debast.

"We vragen aan de Vlaamse regering om alles te bekijken. En om ons te steunen. Om te bepalen hoeveel jobs er kunnen bij komen. Alleen dan zal die zo belangrijke beroepsgroep blijven." Kortom, de VSSG vraagt budgettaire extra's van de Vlaamse regering, om het aantal thuiszorgers en poetshulpen te kunnen verhogen.

Maar dan moet een job ook aantrekkelijk zijn. En daar knelt net het schoentje. "Het beroep van verzorgende of poetskracht wordt zwaar onderschat. Het is nochtans heel belangrijk. Want dankzij hen kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Bovendien zijn ze vaak ook vertrouwenspersoon van wie ze helpen. Dus dat beroep verdient meer aanzien", klinkt het bij de VVSG.