Vermeende Russische spionne Maria Boetina is terug in Moskou na vrijlating uit Amerikaanse cel

Eind 2018 pleitte Boetina voor een Amerikaanse federale rechtbank schuldig en gaf ze toe dat ze geprobeerd heeft om conservatieve politieke kringen in de VS te infiltreren om er de Russische belangen te promoten, voor en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. De Russen beschuldigden de VS er daarop van Boetina te hebben gedwongen tot de bekentenis van een misdrijf dat ze "hoogstwaarschijnlijk" niet heeft gepleegd.



Boetina zelf zei voorts op eigen houtje te hebben gehandeld en geen spionne te zijn in opdracht van Rusland. Ze gaf toe dat ze zich niet als een buitenlandse agente had laten registeren, omdat ze de wet niet kende, en benadrukte dat ze enkel betere betrekkingen nastreefde tussen beide landen. In april van dit jaar kreeg ze haar straf te horen: 18 maanden cel. Daar had ze intussen het grootste deel van uitgezeten, met de voorhechtenis meegeteld.

Boetina werd gisteren vrijgelaten uit de gevangenis van Tallahassee in Florida, waarna ze een vliegtuig richting haar thuisland kon nemen. Ze landde vanmiddag op de luchthaven van Sjeremetjevo in de Russische hoofdstad Moskou.