In de Ancienne Belgique in Brussel is 15 jaar "Te Gek!?" gevierd , dat is de organisatie die zich inzet om psychisch lijden uit de taboesfeer te halen. Dat deden ze al die jaren met onder meer een fietstocht op de Mont Ventoux, tentoonstellingen, wandelingen en concerten. "Te Gek!?" heeft veel supporters. Vandaag gaven 12 artiesten een spetterend verjaardagsconcert.