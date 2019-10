Brandweer haalt dronken mannen uit Hasseltse kathedraaltoren

De politie had de twee twintigers in de toren van de kathedraal aangetroffen. Maar de inspecteurs vonden het niet verantwoord om hen via de smalle draaitrap naar beneden te brengen. Daarop werd rond middernacht de brandweer opgeroepen. Die kwam met een ladderwagen naar de Vismarkt en leden van het RedTH-team, gespecialiseerd in reddingsacties op hoogte.

Administratief aangehouden

Met de nodige veiligheidsmaatregelen werden de twee feestvierders met de autoladder weer naar de begane grond gebracht. Een operatie die zowat drie kwartier in beslag nam. Beneden werden beiden door de politie administratief aangehouden, ze kregen ook een pv wegens weerspannigheid.