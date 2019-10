Circus- en familieparkman Harry Malter overleden

Malter werd geboren in 1938 in Berlijn, waar zijn vader al een dierenpark had geopend. In 1942, in volle oorlog, zou de familie er wegtrekken om eerst in Nederland en vervolgens in België te arriveren.

Harry Malter beproefde aanvankelijk zijn geluk in het circus. Zijn ouders tourden in en om Belgie met het Tiroler Circus, en hij richtte in 1968 Circus Piste op, dat op een gegeven moment 45 mensen in dienst had en over een tent van 2.000 plaatsen en ruim honderd dieren beschikte.

In 1992 zou hij uiteindelijk beginnen met het naar hem vernoemde dierenpark in Heusden, waar de olifant Suzy lang de belangrijkste attractie was. Maar die verhuisde in 2010 naar Pairi Daiza, waar de opvangfaciliteiten een stuk beter zijn.

In 2008 kwam het familiepark onder vuur van dierenrechtenorganisatie Gaia te liggen, dat onomwonden de sluiting eiste. Sindsdien zijn er wel verbeteringen aangebracht in het park.