De Foyer #9: over première Sophie Wilmès, de federale formatie en het abortusdebat

Voor het eerst in de geschiedenis van ons land is de premier een vrouw. Sophie Wilmès van de MR volgt Charles Michel op als eerste minister van België. Vicepremier Koen Geens (CD&V) was vol lof, maar schijnbaar niet jaloers op de promotie van Wilmès.

Los van de stoelendans kwam Geens ook nog vertellen dat het voor hem vooruit mag gaan met de federale onderhandelingen, een paars-gele uitkomst krijgt zijn voorkeur. Fractievoorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Kristof Calvo (Groen) wijzen eveneens op de verantwoordelijkheid van de PS en de N-VA om snel klare taal te spreken, maar de een ziet daarvoor al sneller een definitieve deadline dan de ander.

De wettelijke termijn voor abortus wordt mogelijks verlengd door een progressieve coalitie van liberalen, socialisten en groenen. Karin Jiroflée, kamerlid voor SP.A, kwam het voorstel verdedigen samen met Carine Vrancken van LUNA, de vereniging voor nederlandstalige abortuscentra. CD&V-interimvoorzitter Griet Smaers en kamerlid voor Vlaams Belang Marijke Dillen zien zo'n verlening niet zitten. Die laatste had een wel heel opmerkelijke manier om haar punt daarover duidelijk te maken...