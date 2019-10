Hevige winterse zandstormen maakten mogelijk een einde aan het Akkadische Rijk

De gegevens van de koralen werden vervolgens vergeleken met stalen van hedendaagse koralen en met meteorologische informatie. Hoewel het normaal is voor het gebied dat bekeken werd, om in de winter een aanzienlijke hoeveelheid regen te krijgen, wezen de gegevens van de fossiele koralen erop dat het gebied te lijden had onder substantiële droge periodes rond de tijd waarop het Akkadische Rijk is ingestort.

De gegevens voor en na de instorting bleken vergelijkbaar met die van de hedendaagse koralen, wat aantoont dat de droogtes plotseling en intens geweest zouden zijn.

De aanwijzingen uit de fossielen tonen aan dat er een langer dan normaal winterseizoen van sjamal-winden was, met vaak voorkomende dagen waarop de sjamal-winden waaiden. De impact van de zandstormen en het gebrek aan regen zouden grote problemen in de landbouw veroorzaakt hebben, die mogelijk geleid hebben tot sociale instabiliteit en hongersnood, twee factoren die eerder al in verband gebracht werden met de ineenstorting van het rijk.

"Hoewel de invasie door vreemde volkeren in Mesopotamië officieel gezien wordt als het teken voor de ineenstorting van het Akkadische Rijk, bieden onze fossiele koralen een blik terug in de tijd die aantoont dat variaties in het klimaat in aanzienlijke mate bijgedragen hebben aan het verval van het rijk", zei Tsuyoshi Watanabe van de afdeling Natuurhistorische Wetenschappen van de Universiteit van Hokkaido. "Verder interdisciplinair onderzoek zal helpen om onze kennis te verbeteren van de verbanden tussen klimaatveranderingen en menselijke samenlevingen in het verleden."