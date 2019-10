Kan dit het definitieve einde betekenen van IS? Jan Balliauw: "Nee, terreurgroepen vervellen tot individuele cellen"

Jan Balliauw volgde de ontwikkelingen de hele ochtend op en stelt dat er een ding wel duidelijk is: "Er is een militaire operatie geweest in het dorp Barisha in de noordwestelijke provincie Idlib (zie kaart). De provincie is momenteel in handen van de rebellen, vooral van Al Qaeda-groepen."

Balliauw zag nachtbeelden van de militaire operatie. "Ik zag beelden van gevechtsvliegtuigen, er zijn bombardementen geweest. En op sociale media circuleren beelden waarop geluid te horen is van helikopters die beschoten worden met luchtafweergeschut. Het doelwit is een huis of reeks huizen in de buurt van Barisha, waar al-Baghdadi zou gezeten hebben. Heel veel bronnen verwijzen ernaar. Irak zegt dat al-Baghdadi inderdaad het doelwit was én dat hij is omgekomen. Ook Iran lijkt dat te bevestigen. De commandant van de Syrisch-Koerdische strijders, SDF, zegt dat vannacht de Amerikanen samen met de Koerden een "historische en succesvolle operatie" hebben uitgevoerd."