Noodtoestand in Chili wordt om middernacht (lokale tijd) opgeheven

De Chileense conservatieve president Sebastian Piñera "heeft de nodige decreten ondertekend opdat vanaf maandag 28 oktober om 00.00 uur de noodtoestand wordt opgeheven", blijkt uit een mededeling die via Twitter werd verspreid.

De noodtoestand was een gevolg van het sociaal protest dat op 18 oktober in Chili losbarstte, nadat de regering de prijzen voor het openbaar vervoer had verhoogd. Ook nadat de prijsverhoging werd ingetrokken, bleef de bevolking protesteren tegen de hoge levensduurte en de diepe sociale ongelijkheid in het land.

Zaterdag had de president duidelijk gemaakt dat hij "de boodschap" van de honderdduizenden Chileense betogers had "gehoord". Hij kondigde aan een volledig nieuwe regering te willen samenstellen om "aan de nieuwe eisen tegemoet te komen".

