Oud-minister Miet Smet (CD&V): "Wilmès is maar premier in lopende zaken, definitieve premier moet ook vrouw zijn"

CD&V-coryfee en minister van Staat Miet Smet (76) is best enthousiast over de aanstelling van de 44-jarige Sophie Wilmès als premier, als opvolger van haar partijgenoot Charles Michel. Voor het eerst is de premier van België een vrouw.

"Maar lopende zaken zijn natuurlijk minder belangrijk dan wanneer je premier bent van een regering die vier of vijf jaar kan werken. Dus ik hoop dat zij kan blijven. Of dat een ander vrouw in haar plaats premier wordt."