Ze komen intussen helemaal vanuit Australië en de Verenigde Staten voor de jaarlijkse pompoenregatta in Kasterlee, in de Antwerpse Kempen. De regatta is een estafetterace op het water in grote pompoenen. In de streek worden de grootste pompoenen van Europa gekweekt. Tientallen exemplaren worden uitgehold en als bootjes gebruikt. En het vruchtvlees belandt in de soep.