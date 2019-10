Verdeelde reacties na dood IS-leider: Rusland vraagt bewijzen, Koerden eisen dood van rechterhand al-Baghdadi op

De woordvoerder heeft het over "totaal tegenstrijdige details" van de directe deelnemers en de landen die deelgenomen zouden hebben aan de operatie, wat twijfels oproept over de "echtheid en vooral het succes van de Amerikaanse operatie".



Het ministerie van Defensie zegt ook nog dat er zaterdag of de afgelopen dagen geen luchtaanvallen door de VS of door de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS werden uitgevoerd in de de-escalatiezone in Idlib, die door Russische troepen gecontroleerd wordt. Rusland heeft in de regio niet enkel troepen, maar volgt de situatie ook op via satellietbeelden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft onder meer Rusland bedankt voor zijn rol bij de operatie, maar de woordvoerder zegt geen weet te hebben van enige hulp die zou gegeven zijn bij het overvliegen van de zone door de Amerikaanse luchtmacht in de loop van deze operatie.

Ook stelt Rusland zich vragen bij het feit dat al-Baghdadi zich verschanst zou hebben in een regio die in handen is van Hayat Tahrir al-Sham (HTS), vroeger de Syrische tak van Al Qaida. "Deze organisatie heeft steeds zonder aarzelen IS-strijders gedood, aangezien zij belangrijke rivalen zijn in de strijd om de controle van Syrië", zo werd gezegd. Ook moeten de VS dus bewijzen leveren dat IS-leden veilig in Idlib konden verblijven.

Tot slot benadrukt het Russische ministerie dat de dood van de IS-leider weinig betekent, omdat IS in Syrië sinds "de eindoverwinning op IS door het Syrische regeringsleger met de steun van de Russische luchtmacht begin 2018" erg verzwakt is. De Amerikaanse verklaring heeft geen enkele invloed op de situatie in Syrië en het gevaar is niet verdwenen, aangezien veel terroristen nog steeds in de regio verblijven, zo schrijft de woordvoerder in de mededeling.