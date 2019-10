Rudi Vranckx over dood IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi: "Strijd met IS is nog niet gestreden"

Tegelijkertijd als we de Twitteraccounts volgen van de IS’ers, dan zie je dat er opgeroepen wordt om wraak te plegen. Dat is een evidente reactie, ook na de uitspraken van Trump over "gestorven als een hond". Die jihadi’s inspireren zich aan het martelaarseinde van al-Baghdadi.

Een derde element dat ik belangrijk vind, is dat in de provincie Idlib waar al-Baghdadi zich had teruggetrokken nog duizenden jihadi’s actief zijn. Dat baart heel wat mensen zorgen, omdat die zich aan het hervormen zijn zoals IS was. Dat kan ook een bedreiging op termijn vormen.

Op korte termijn is het een zware klap voor IS, maar ik denk dat de veiligheidsdiensten nog veel werk hebben. De strijd met IS is nog niet voorbij.

