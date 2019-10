39 doden Essex: Opgepakte chauffeur uit Dublin is man die koelwagen naar Zeebrugge bracht

Tot op dit moment blijft het onduidelijk op welke plek de slachtoffers in de koelwagen terechtgekomen zijn. De koelwagen zelf werd via de haven van Zeebrugge naar Engeland vervoerd. De twee chauffeurs die met de koelwagen hebben gereden, zijn opgepakt. Het parket maakte bekend dat de vijfde verdachte die is opgepakt de koelwagen naar Zeebrugge heeft gebracht.

Eerder werd de Noord-Ierse chauffeur die de vrachtwagen achterliet, opgespoord en opgepakt. Hij verschijnt morgen voor de rechter op beschuldiging van 39 keer doodslag, samenzwering voor mensensmokkel, samenzwering om te helpen bij illegale immigratie en witwassen van geld.

De drie andere verdachten die opgepakt werden voor verhoor in verband met de dood van 39 mensen in de koelwagen zijn op borgtocht vrijgelaten. Het gaat om een koppel uit Engeland (beiden 38) en een man uit Noord-Ierland (46).



Ondertussen is het identificatie-proces van de 39 slachtoffers volop aan de gang. Veel slachtoffers zouden uit een arme landbouwstreek in Vietnam komen en de plaatselijke politie neemt DNA-stalen van familieleden. Die stalen worden vervolgens opgestuurd naar het Verenigd Koninkrijk om het onderzoek te helpen.