President Trump bevestigt dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi: "Hij stierf als een lafaard"

"Er is iets groots gebeurd", zo kondigde Trump uren voor zijn toespraak al aan dat er nieuws zat aan te komen. En na veel speculatie en onbevestigde berichten blijkt wat hij bedoelde: al-Baghdadi, de mysterieuze leider van IS, is wel degelijk gedood na een luchtraid van Amerikaanse troepen.

Trump: "Al-Baghdadi is dood. Hij was de leider van de meest ongenadige en gewelddadige terreurorganisatie. De VS heeft hem jaren gezocht, en hem vangen was de eerste bezorgdheid van mijn regering."