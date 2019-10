President Trump kondigt "groot nieuws" aan: is de leider van terreurgroep IS, Abu Bakr al-Baghdadi, dood? 

Als leider van IS was al-Baghdadi de meest gezochte man ter wereld geworden, zegt VRT NWS-expert Rudi Vranckx in "De ochtend". Al-Baghdadi is al enkele keren doodverklaard, dus voorzichtigheid blijft volgens hem geboden. "Zelfs vanuit Iran en Irak beginnen inlichtingendiensten te bevestigen dat het zou waar zijn. Maar laat ons een slag om de arm houden en zien of het DNA-onderzoek bevestigt dat hij het daadwerkelijk is."

De militaire operatie zou hebben plaatsgevonden in de regio Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat verbaast waarnemers, omdat het geen IS-gebied is. "Die provincie is nog onder controle van het verzet. Er zijn verschillende bewegingen actief, onder meer Al Qaeda in Syrië, het vroegere al-Nusra, maar ook IS heeft in de regio opnieuw voet aan de grond gekregen."

Als hij effectief omgekomen is, is dat een grote klap voor de terreurbeweging, aldus Vranckx, maar daarmee is de dreiging niet voorbij. "IS heeft nog slapende cellen. Ze hebben allicht ook nog aanhangers buiten hun gebied en zelfs in het westen. Al Qaeda heeft zich ook verveld na de dood van Bin Laden."