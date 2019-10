Waarom is juist Sophie Wilmès de nieuwe premier geworden? "De MR heeft een nieuwe vedette nodig"

Gisteren aangekondigd: de 44-jarige Sophie Wilmès wordt de nieuwe premier van de federale regering in lopende zaken. De MR-politica volgt partijgenoot Charles Michel op. Waarom is keuze juist op haar gevallen? Wetstraatwatcher Johny Vansevenant is niet echt verrast: ze is van de grootste partij, is de enige die Nederlands kan spreken en ze is van de strekking-Michel.