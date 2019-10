Minister Koen Geens (CD&V): "Duidelijke werkafspraken maken met het parlement om de rust terug te brengen"

Vrijheid is belangrijker dan geluk. Met die oneliner verdedigde federaal vicepremier Koen Geens gisteren het recht van het parlement om initiatief te nemen. Waarmee hij uiteraard verwees naar de demarche van PTB om extra geld voor verpleegkundigen aan de noodbegroting toe te voegen - die met de hulp van het Vlaams Belang een meerderheid haalde. DAt zou zo'n vierhonderd miljoen per jaar kosten, terwijl er in Lopende Zaken eigenlijk geen ruimte is voor nieuw beleid.

De vrijheid waarover Geens het heeft, maakt hem zelf, als regeringslid, niet gelukkig. Vrijheid wordt maar beter aangestuurd, denkt hij, en daarom pleit de vicepremier en minister van Justitie voor duidelijke werkafspraken met het parlement, nu de regering in Lopende Zaken blijft. "Er zijn werkafspraken nodig om het realisme terug in de keet te krijgen."