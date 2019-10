Zwaar verkeersongeval in Ham: bestuurster overleden, vriend levensgevaarlijk gewond

De twee reden samen met vrienden die volgden in andere auto's op de weg van Ham naar Leopoldsburg. Rond 2.30 uur geraakte de bestuurster van de weg. Haar auto knalde tegen een boom. Achter hen gingen ook hun vrienden in de remmen, daarbij gebeurde ook nog een lichte aanrijding.

Bevrijding

De brandweer moest beide slachtoffers bevrijden uit het wrak. Maar voor de bestuurster kwam alle hulp te laat, ze overleed ter plaatse. Het gaat om een vrouw van 22 uit Balen. Haar vriend, een man van 23 uit Leopoldsburg, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Onduidelijkheid

Het was niet duidelijk hoe het ongeval precies is gebeurd. Het onderzoek van de politie en een verkeersdeskundige moet daar meer duidelijkheid over brengen.