30 jaar geleden: de mijn van Beringen wordt gesloten

"In ieder geval zal de kolenproductie op het einde van het jaar gesloten worden. Vanaf dat moment wordt er nog enkel steenkool bovengehaald in Zolder." Zo lichtte Thyl Gheyselinck de sluiting van de mijn in Beringen toe. Tussen 1922 en 1989 werd er in Beringen bijna 80 miljoen ton steenkool naar boven gehaald. Op het hoogtepunt werkten er ook meer dan 6.700 mensen voor de mijn in Beringen. 28 oktober 1989 was een zwarte dag voor Beringen en Limburg.

30 jaar later

De Limburgse mijnsites werden intussen allemaal aangepakt maar in Beringen heeft het toch een tijdje geduurd vooraleer er zichtbare resultaten waren van de reconversie zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V): "De plannen voor de mijnsite zijn inderdaad pas ontstaan in 2009. Met de ontwikkeling van be-MINE, het zwembad, duikcentrum Todi zijn we er wel in geslaagd om terug 300 mensen te werk te stellen. Dat is een schril contrast met de 6.000 kompels die er vroeger werkten. Maar door die ontwikkelingen merken we wel dat we regionaal wat meer op de kaart staan."

