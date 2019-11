Archeologische vondst bij renovatie van school in Deinze: “We hebben jaren les gegeven boven skeletten”

Middelbare school Leiepoort in Deinze stond even in rep en roer toen er onverwachts zeven skeletten werden gevonden. Zes daarvan waren van volwassenen, het andere was van een kind. De ontdekking werd gedaan tijdens archeologisch onderzoek in het kader van renovatiewerkzaamheden. Voor de nieuwbouw gezet kan worden, moet de bodem eerst grondig geïnspecteerd worden. Een inspectie met een interessant kantje aan, zo blijkt.

Oud ziekenhuis

“Vroeger stond de Sint-Blasiuskapel hier op het terrein”, legt Han Steyaert van de school uit. “Aan de kapel grensde ook een hospitaal en daar zouden mensen begraven zijn rond de 16de of 17de eeuw, vermoedt men.”

De grond onder de oude vleugel van het schoolgebouw bleek een schat aan informatie te zijn, want er werd meer gevonden dan alleen maar menselijke resten: “Archeologen vonden er ook een kruik uit dezelfde tijd. Als het onderzoek afgelopen is, mag de school zelf kiezen wat er met het gevonden materiaal zal gebeuren.” De archeologen gaan nog door tot woensdag.

Rondleiding

“Het is een raar idee dat we jarenlang les hebben gegeven boven de skeletten”, lacht Han Steyaert. “Ook de leerlingen waren geschrokken. Toen de skeletten afgelopen donderdag ontdekt werden, veroorzaakte dat heel wat commotie op school. Je ziet zoiets natuurlijk niet elke dag. Omdat het toch een interessante vondst is, hebben onze leerlingen een rondleiding gekregen op het terrein waar de skeletten gevonden zijn. Ze kregen ook uitleg door een van de mensen die het archeologisch onderzoek leiden.”