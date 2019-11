RTBF filmt Aziatische vluchtelingen in Noord-Frans tentenkamp, na drama in Essex

Terwijl het onderzoek loopt naar de 39 lichamen die vorige week in een koelwagen in Essex aangetroffen zijn, draaide een ploeg van de RTBF zondag een reportage in een gammel tentenkamp in het noorden van Frankrijk waar zich een tiental vluchtelingen uit Azië schuilhouden. Hun reis duurde drie maanden, en nu wonen, eten en slapen ze al wekenlang tussen zeildoeken in de struiken nabij een autoweg. Ze zijn tussen 18 en 30 jaar oud, en hun reis kostte zo'n 15.000 à 20.000 euro. Of ze dan niet bang zijn na het nieuws van hun lotgenoten in Engeland? "Dat was enkel een kwestie van ongeluk", zeggen ze. "Natuurlijk zijn we bang. Maar er is geen weg terug."