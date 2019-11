België stuurt speurders naar Groot-Brittannië om te helpen bij onderzoek naar 39 doden in koelcontainer

Om het Britse onderzoek te ondersteunen, gaat ons land nu speurders naar Groot-Brittannië sturen, bevestigt Eric Van der Sypt van het federaal parket in "De ochtend" op Radio 1. "De bedoeling is dat er vandaag of in de loop van de week Belgische speurders naar Engeland gaan om dus fysiek contact te hebben met hun Britse collega's. Van in het begin hebben we informatie uitgewisseld en samen bewijsstukken bekeken. Nu hopen we zo veel mogelijk bewijselementen of aanwijzingen bijeen te krijgen die wijzen in de richting van ons land of een buurland."

De belangrijkste vraag voor de speurders is dus wáár de slachtoffers precies in de koelcontainer zijn gestapt. "We kennen de route van de vrachtwagen, maar dat geven we nog niet vrij', zegt Van der Sypt. "Het is een belangrijk element van het onderzoek. Op basis daarvan zullen we moeten bepalen waar en wanneer de slachtoffers precies in de vrachtwagen zijn gekropen. Dat kan in België zijn, maar dat kan evengoed ergens anders zijn geweest, vroeger in het traject. Het is niet ongewoon dat we merken dat zo'n mensen soms dagen in een vrachtwagen zitten."

