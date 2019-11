Boekenbeurs wil lezers en schrijvers dichter bij elkaar brengen: "Veel bezoekers is niet het enige doel"

“Opnieuw minder bezoekers voor de Boekenbeurs.” Die zin dook de laatste jaren na elke editie van het boekenfeestje weer op. Vorig jaar was een dieptepunt qua publieksbelangstelling met maar 120.000 boekenfans.

“Ik maak me daar geen zorgen over”, zegt directeur Vé Bobelyn in “De Ochtend” op Radio 1. “Het aantal bezoekers is geen criterium om te zeggen of een beurs al dan niet geslaagd is. We stappen daarvan af en we gebruiken andere “belevingsparameters” om de beurs te evalueren.”