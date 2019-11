Bolivia brandt opnieuw: hoe ik de verkiezingen en de naweeën van dichtbij heb beleefd

Zondag is het moment van de waarheid. De straten van La Paz zijn verlaten. Bijna alles is dicht, op een paar toeristische kraampjes na. Het is opvallend stil in de stad, alleen de politie is er overvloedig aanwezig. Nieuwsgierig naar het stemgedrag van de Bolivianen, werp ik een blik op een verkiezingsbureau in La Paz. Het is meteen duidelijk dat de stemming niet anoniem verloopt. Wanneer iemand zijn stem uitbrengt, kijken twee opzichters mee. Het vergt dus al heel wat moed om niet op huidig president Evo Morales te stemmen.